30 декабря. Mossovetinfo.ru – Центры государственных услуг «Мои документы» 30 и 31 декабря будут работать с 08:00 до 20:00.



С 1 по 8 января центры «Мои документы» работать не будут и вернутся к обычному графику работы 9 января.



В каждом округе будет работать дежурные офицеры - в рабочие часы выдавать документы о регистрации смерти.