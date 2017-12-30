30 декабря. Mossovetinfo.ru – Центры государственных услуг «Мои документы» 30 и 31 декабря будут работать с 08:00 до 20:00.
С 1 по 8 января центры «Мои документы» работать не будут и вернутся к обычному графику работы 9 января.
В каждом округе будет работать дежурные офицеры - в рабочие часы выдавать документы о регистрации смерти.
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