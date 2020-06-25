25 июня. Mossovetinfo.ru – Узнать результаты ЕГЭ можно не выходя из дома. Об этом напоминает mos.ru. Сделать это можно при помощи услуги «Результаты ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку». Также в личном кабинете можно настроить настроив виджет «ГИА»
Результаты ЕГЭ можно получпть на электронную почту. Если на смартфоне установлено мобильное приложение «Госуслуги Москвы», о появлении результатов ЕГЭ напомнит пуш-уведомление.
ЕГЭ московские школьники начнут сдавать с 3 июля. Первые экзамены пройдут по информатике, географии и литературе.
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