28 декабря. Mossovetinfo.ru – Относительно теплая погода сохранится в Москве в первые дни новогодних праздников, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.
В Новогоднюю ночь в Москве ожидается от -2 до +3 градусов, пасмурно, возможны осадки.
В первые дни нового года в дневное время воздух в Москве будет прогреваться до +4 градусов, будет облачно, возможны небольшие осадки.
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