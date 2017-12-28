28 декабря. Mossovetinfo.ru – Относительно теплая погода сохранится в Москве в первые дни новогодних праздников, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



В Новогоднюю ночь в Москве ожидается от -2 до +3 градусов, пасмурно, возможны осадки.



В первые дни нового года в дневное время воздух в Москве будет прогреваться до +4 градусов, будет облачно, возможны небольшие осадки.