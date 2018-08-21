21 августа. Mossovetinfo.ru – Прохладная, ветреная и дождливая погода ожидается в Москве во вторник, 21 августа, сообщает Центр погоды «Фобос».



Ожидается, что в течение дня будет облачно, с прояснениями, также ожидаются ливневые дожди, сопровождаемые порывистым ветром. В дневное время температура воздуха в Москве составит +21…+23°, в Подмосковье +19…+24°. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.