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Город (Москва и область)     21.08.2018 08:14

Какая погода ожидается в Москве 21 августа

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Теги:  погода 

21 августа. Mossovetinfo.ru – Прохладная, ветреная и дождливая погода ожидается в Москве во вторник, 21 августа, сообщает Центр погоды «Фобос».

Ожидается, что в течение дня будет облачно, с прояснениями, также ожидаются ливневые дожди, сопровождаемые порывистым ветром. В дневное время температура воздуха в Москве составит +21…+23°, в Подмосковье +19…+24°. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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