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Город (Москва и область)     27.08.2018 08:09

Какая погода ожидается в Москве 27 августа

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Теги:  погода 

27 августа. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 27 августа в Москве ожидается теплая и ясная погода, температура воздуха будет заметно выше климатической нормы, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве составит +27…+29°, по области +25…+30°. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.


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Теги: 
погода 

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