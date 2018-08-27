27 августа. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 27 августа в Москве ожидается теплая и ясная погода, температура воздуха будет заметно выше климатической нормы, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве составит +27…+29°, по области +25…+30°. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.
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