27 августа. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 27 августа в Москве ожидается теплая и ясная погода, температура воздуха будет заметно выше климатической нормы, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве составит +27…+29°, по области +25…+30°. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.