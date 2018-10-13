13 октября. Mossovetinfo.ru - В ТиНАО до конца ноября появится 13 новых автобусных маршрутов. 10 маршрутов будут проходить между поселениями ТиНАО, остальные три свяжут ТиНАО с другими районами столицы.



Список маршрутов:



· 301 «Промышленная ул. - Троицк (Торговый центр)»



· 302 «Троицк (мкр. "В") – Пучково»



· 305 «Ст. Рассудово – Зверево»



· 306 «Ст. Бекасово-1 - Ст. Бекасово-Сорт.»



· 307 «Пос. с/х Крекшино - Ст. Кокошкино»



· 308 «Пос. с/х Крекшино - Ст. Крекшино»



· 446 «ТЦ МЕГА "Теплый Стан" - Солнечная ул., 13»



· 485 «ТЦ МЕГА "Теплый Стан" - М. "Юго-Западная"»



· 509 «Ст. Щербинка – Ерино»



· 509к «Ст. Щербинка – Мостовское»



· 953 «ТЦ МЕГА "Теплый Стан" - М. "Юго-Западная"»



· 967 «ТЦ МЕГА "Теплый Стан" - Мкр. "Бутовские аллеи"»



· С18 «Нововатутинский просп. - Нововатутинский просп.»