13 октября. Mossovetinfo.ru - В ТиНАО до конца ноября появится 13 новых автобусных маршрутов. 10 маршрутов будут проходить между поселениями ТиНАО, остальные три свяжут ТиНАО с другими районами столицы.
Список маршрутов:
· 301 «Промышленная ул. - Троицк (Торговый центр)»
· 302 «Троицк (мкр. "В") – Пучково»
· 305 «Ст. Рассудово – Зверево»
· 306 «Ст. Бекасово-1 - Ст. Бекасово-Сорт.»
· 307 «Пос. с/х Крекшино - Ст. Кокошкино»
· 308 «Пос. с/х Крекшино - Ст. Крекшино»
· 446 «ТЦ МЕГА "Теплый Стан" - Солнечная ул., 13»
· 485 «ТЦ МЕГА "Теплый Стан" - М. "Юго-Западная"»
· 509 «Ст. Щербинка – Ерино»
· 509к «Ст. Щербинка – Мостовское»
· 953 «ТЦ МЕГА "Теплый Стан" - М. "Юго-Западная"»
· 967 «ТЦ МЕГА "Теплый Стан" - Мкр. "Бутовские аллеи"»
· С18 «Нововатутинский просп. - Нововатутинский просп.»
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