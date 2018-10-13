Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     13.10.2018 09:14

Какие автобусные маршруты появится в ТиНАО до конца ноября

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ТиНАО  автобусы 

13 октября. Mossovetinfo.ru - В ТиНАО до конца ноября появится 13 новых автобусных маршрутов. 10 маршрутов будут проходить между поселениями ТиНАО, остальные три свяжут ТиНАО с другими районами столицы.

Список маршрутов:

· 301 «Промышленная ул. - Троицк (Торговый центр)»

· 302 «Троицк (мкр. "В") – Пучково»

· 305 «Ст. Рассудово – Зверево»

· 306 «Ст. Бекасово-1 - Ст. Бекасово-Сорт.»

· 307 «Пос. с/х Крекшино - Ст. Кокошкино»

· 308 «Пос. с/х Крекшино - Ст. Крекшино»

· 446 «ТЦ МЕГА "Теплый Стан" - Солнечная ул., 13»

· 485 «ТЦ МЕГА "Теплый Стан" - М. "Юго-Западная"»

· 509 «Ст. Щербинка – Ерино»

· 509к «Ст. Щербинка – Мостовское»

· 953 «ТЦ МЕГА "Теплый Стан" - М. "Юго-Западная"»

· 967 «ТЦ МЕГА "Теплый Стан" - Мкр. "Бутовские аллеи"»

· С18 «Нововатутинский просп. - Нововатутинский просп.»


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ТиНАО  автобусы 

Возврат к списку

Лента новостей

09:51 Город (Москва и область) В московском велопрокате появились новые модели электровелосипедов

09:14 Город (Москва и область) Какие автобусные маршруты появится в ТиНАО до конца ноября

09:03 Город (Москва и область) В ТиНАО до конца ноября запустят еще 13 автобусных маршрутов

18:11 Город (Москва и область) Платформу Варшавская достроят до конца года

14:51 Город (Москва и область) Вестибюли двух станций метро закроют до 15 октября

Актуальные материалы

09:14 Город (Москва и область) Какие автобусные маршруты появится в ТиНАО до конца ноября

14:58 Город (Москва и область) В Москве зимой заработают почти 1,5 тысячи катков

14:40 Город (Москва и область) Ряд улиц в Москве перекроют в связи с проведением мотофестиваля

11:54 Город (Москва и область) Проходка тоннеля между станциями «Каховская» и «Зюзино» началась на южном участке БКЛ

10:59 Город (Москва и область) Жители трех пятиэтажек на юго-западе Москвы начали переселение по программе реновации

01:24 Общество ЕР предложила Собянину снять ответственности с водителей скорой за неумышленное нарушение ПДД

11:36 Город (Москва и область) Более 80 заявок на докупку площади по программе реновации одобрено в Москве

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru