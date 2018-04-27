28 апреля. Mossovetinfo.ru – Субботу, 28 апреля, является рабочей в России в связи с переносом праздничных дней.



Россияне будут отдыхать 29-30 апреля, 1-2 мая, а также 9 мая. 1 мая в России отмечается День Весны и Труда, а 9 мая – День Победы.