 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     15.09.2020 10:38

Какие документы можно оформить в центрах госуслуг одним пакетом

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  центры госуслуг  оформление  документы  пакеты документов 

15 сентября. Mossovetinfo.ru - Специалисты центров госуслуг рассказали о том, какие пакеты документов наиболее востребованы у посетителей, сообщается на портале mos.ru.

С начала года чаще всего посетители оформляли пакет документов «Рождение ребенка», в которых входит оформление свидетельства о рождении, справки о рождении, СНИЛС, полиса ОМС, регистрации по месту жительства, оформление ежемесячной выплаты по рождению ребенка, сертификат на материнский капитал и загранпаспорт.

На втором месте по популярности пакет «Многодетная семья», на третьем - пакет «Перемена имени».

В общей сложности в центрах госуслуг можно оформить пакеты документов по 9 жизненным ситуациям. Помимо вышеназванных это пакеты «Я — автомобилист», «Я оплачиваю налоги», «Я потерял документы», «Смена места жительства», «Приобретение жилья» и «Оформление наследства».

Все пакеты документов оформляются за один визит в центры госуслуг и позволяют не только сэкономить время, но и получить расширенную консультацию специалиста.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
центры госуслуг  оформление  документы  пакеты документов 

Возврат к списку

Лента новостей

10:45 Общество В Москве выявлено наибольшее число новых случаев COVID-19 за 2,5 месяца

10:38 Город (Москва и область) Какие документы можно оформить в центрах госуслуг одним пакетом

09:23 Власть Россия открыла границу с Южной Осетией

08:17 Город (Москва и область) Когда в Москве включат отопление

02:42 Общество Навальный намерен вернуться в Россию после выздоровления - СМИ

Актуальные материалы

08:17 Город (Москва и область) Когда в Москве включат отопление

08:50 В России Магазины могут обязать использовать двойные ценники

10:48 Мнения Навальному, как политику, после выписки из госпиталя надо сразу возвращаться в Россию - Ходорковский

08:29 Мнения Deutsche Bank заявил о наступлении глобальной «эпохи беспорядка»

09:09 Общество 18 депутатов Мосгордумы выпустили заявление в поддержку депутата Олега Шереметьева

11:43 Общество Родители поддержали возвращение детей в школы несмотря на пандемию - опрос

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru