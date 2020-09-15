15 сентября. Mossovetinfo.ru - Специалисты центров госуслуг рассказали о том, какие пакеты документов наиболее востребованы у посетителей, сообщается на портале mos.ru.
С начала года чаще всего посетители оформляли пакет документов «Рождение ребенка», в которых входит оформление свидетельства о рождении, справки о рождении, СНИЛС, полиса ОМС, регистрации по месту жительства, оформление ежемесячной выплаты по рождению ребенка, сертификат на материнский капитал и загранпаспорт.
На втором месте по популярности пакет «Многодетная семья», на третьем - пакет «Перемена имени».
В общей сложности в центрах госуслуг можно оформить пакеты документов по 9 жизненным ситуациям. Помимо вышеназванных это пакеты «Я — автомобилист», «Я оплачиваю налоги», «Я потерял документы», «Смена места жительства», «Приобретение жилья» и «Оформление наследства».
Все пакеты документов оформляются за один визит в центры госуслуг и позволяют не только сэкономить время, но и получить расширенную консультацию специалиста.
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