20 ноября. Mossovetinfo.ru – В связи с открытием первых двух маршрутов Московских центральных диаметров, изменится ряд маршрутов наземного общественного транспорта, сообщается на официальном сайте ГУП «Мосгортранс».



Изменения коснутся 24 маршрутов, которые работают возле станций МЦД. Изменения будут сделаны таким образом, чтобы пассажирам удобнее было добираться на наземном транспорте до станций. Кроме того, изменения ряда маршрутов будут сделаны для того, чтобы сократить интервалы движения.



Подробнее об изменениях маршрутов можно узнать на сайте ГУП «Мосгортранс».