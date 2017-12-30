Какие музеи бесплатно работают в праздники в Москве

30 декабря. Mossovetinfo.ru – С 2 по 7 января можно бесплатно посетить более 40 музеев и выставочных залов, подведомственных Департаменту культуры Москвы.



Музеи, работающие бесплатно в новогодние праздники:



— архитектурный комплекс «Провиантские магазины» (Зубовский бульвар, дом 2);

— Музей археологии (Манежная площадь, дом 1а);

— Старый Английский Двор (улица Варварка, дом 4а);

— музей истории «Лефортово» (Крюковская улица, дом 23);

— Музейно-выставочный центр Гиляровского (Столешников переулок, дом 9, строение 1);

— музей «Садовое кольцо» (проспект Мира, дом 14, строение 10);

— Музей героев Советского Союза и России (Большая Черемушкинская улица, дом 24, корпус 3);

— Государственный музей обороны Москвы (Мичуринский проспект, дом 3);

— Музей истории ГУЛАГа (1-й Самотёчный переулок, дом 9, строение 1);

— краеведческий музей «Дом на набережной» (улица Серафимовича, дом 2, подъезд 1);

— Мемориальный музей космонавтики (проспект Мира, дом 111);

— Мемориальный дом-музей академика С.П. Королева (1-я Останкинская улица, дом 28);

— Государственный Дарвиновский музей (улица Вавилова, дом 57);

— Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева (Малая Грузинская улица, дом 15);

— Государственный музей-заповедник «Царицыно» (Дольская улица, дом 1);

— музей-усадьба «Коломенское» (проспект Андропова, дом 39);

— музей-усадьба «Люблино» (Летняя улица, дом 1, корпус 1);

— музей-усадьба «Измайлово» (городок имени Баумана, дом 2);

— Государственный музей керамики и усадьба Кусково XVIII века (улица Юности, дом 2);

— Мемориальный музей А.Н. Скрябина (Большой Николопесковский переулок, дом 11);

— Музей русской гармоники Альфреда Мирека (2-я Тверская-Ямская улица, дом 18);

— Мемориальная квартира А.С. Пушкина (улица Арбат, дом 53);

— Дом-музей В.Л. Пушкина (Старая Басманная улица, дом 36);

— Мемориальная квартира Андрея Белого (улица Арбат, дом 55);

— выставочные залы Государственного музея А.С. Пушкина (улица Арбат, дом 55);

— Дом Н.В. Гоголя — мемориальный музей и научная библиотека (Никитский бульвар, дом 7а);

— Дом-музей Марины Цветаевой, (Борисоглебский переулок, дом 6);

— Московский литературный музей-центр К.Г. Паустовского (улица Старые Кузьминки, дом 17);

— Московский государственный музей С.А. Есенина (Большой Строченовский переулок, дом 24);

— Московский государственный музей С.А. Есенина (Клязьминская улица, дом 21, корпус 2);

— Музей М.А. Булгакова (Большая Садовая улица, дом 10, квартира 50);

— Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына (Нижняя Радищевская улица, дом 2);

— Государственный музей — культурный центр «Интеграция» имени Н.А. Островского (Тверская улица, дом 14);

— Государственный музей — культурный центр «Дом Высоцкого на Таганке» (улица Высоцкого, дом 3, строение 1);

— Мультимедийный комплекс актуальных искусств (улица Остоженка, дом 16);

— выставочный зал «Новый Манеж» (Георгиевский переулок, дом 3, строение 3);

— Музей-мастерская Д.А. Налбандяна (Тверская улица, дом 8, корпус 2);

— Музей Вадима Сидура (Новогиреевская улица, дом 37, строение 2);

— Московский музей современного искусства (улица Петровка, дом 25, строение 1);

— Московский музей современного искусства (Ермолаевский переулок, дом 17);

— Московский музей современного искусства (Тверской бульвар, дом 9);

— Московский музей современного искусства (Гоголевский бульвар, дом 10);

— Музей-мастерская З.К. Церетели (Большая Грузинская улица, дом 15);

— Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени (Щетининский переулок, дом 10, строение 1);

— Музей моды (улица Ильинка, дом 4);

— Московская государственная картинная галерея народного художника СССР Ильи Глазунова (улица Волхонка, дом 13);

— Московская государственная картинная галерея народного художника СССР А.М. Шилова (улица Знаменка, дом 5);

— Государственный музей В.В. Маяковского (улица Красная Пресня, дом 36, строение 1);

— Дом Бурганова (Большой Афанасьевский переулок, дом 15, строение 9);

— Музей наивного искусства (Союзный проспект, дом 15а);

— Музей народной графики (Малый Головин переулок, дом 10);

— выставочный зал «Арт-Измайлово» (Измайловский бульвар, дом 30);

— Московская государственная специализированная школа акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом (Гороховский переулок, дом 17, строение 1);

— Музей Зеленограда (Зеленоград, улица Гоголя, дом 11в);

— выставочный зал «Зеленоград» (Зеленоград, 14-й микрорайон, корпус 1410);

— Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко (улица Малая Дмитровка, дом 29, строение 4);

— музейный комплекс «История танка Т-34» (Московская область, деревня Шолохово, дом 88а);

— Музейно-мемориальный комплекс истории Военно-морского флота (улица Свободы, владения 44–48);

— выставочный зал «Солнцево» (улица Богданова, дом 44);

— выставочный зал «Пересветов переулок» (Пересветов переулок, дом 4, корпус 1);

— выставочный зал «Галерея “Загорье”» (Лебедянская улица, дом 24, корпус 2);

— выставочный зал «Галерея “Измайлово”» (Измайловский проезд, дом 4);

— выставочный зал «Галерея “Беляево”» (Профсоюзная улица, дом 100);

— выставочный зал «Галерея “Нагорная”» (улица Ремизова, дом 10);

— выставочный зал «На Каширке» (улица Академика Миллионщикова, дом 35, корпус 5);

— выставочный зал «На Песчаной» (Новопесчаная улица, дом 23, корпус 7);

— выставочный зал «Богородское» (Открытое шоссе, дом 5, корпус 6);

— выставочный зал «Ходынка» (улица Ирины Левченко, дом 2);

— выставочный зал «Галерея “На Шаболовке”» (улица Серпуховский Вал, дом 24, корпус 2);

— выставочный зал «Выхино» (Ташкентская улица, дом 9);

— выставочный зал «Печатники» (Батюнинская улица, дом 14);

— выставочный зал «Галерея XXI век» (Кременчугская улица, дом 22);

— Государственный выставочный зал истории войны в Афганистане (1-я Владимирская улица, дом 12, корпус 1);

— выставочный зал «Солянка ВПА» (улица Солянка, дом 1/2, строение 2);

— Московский выставочный зал «Галерея “А3”» (Староконюшенный переулок, дом 39);

— выставочный зал «Тушино» (бульвар Яна Райниса, дом 19, корпус 1);

— Государственный выставочный зал «Ковчег» (улица Немчинова, дом 12).