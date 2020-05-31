31 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве с 1 июня перестает действовать часть ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. При этом пропускной режим продолжает действовать. Рабочие пропуска в Москве продлят автоматически до 14 июня. С конца мая в городе действуют только московские цифровые пропуска.



Кроме того, москвичам разрешено совершать прогулки, для прогулок откроют парки и скверы, кроме парка «Зарядье». С графиком прогулок можно ознакомиться на интерактивной карте.



С 1 июня в Москве возобновляют работу предприятия непродовольственной торговли, включая крупные торговые центры. Торговые центры продолжают работать с ограничениями – не будут открыты фуд-корты и комнаты для детей.



Также возобновляют работу некоторые предприятия сферы обслуживания, не требующие длительного контакта между работниками и клиентами: мультисервисы, прачечные, химчистки, мастерские по ремонту одежды и обуви.



Кроме того, с 1 июня возобновляют работу автосалоны. В полном объеме возобновит работу система городского велопроката.