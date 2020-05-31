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Город (Москва и область)     31.05.2020 17:15

Какие ограничения снимут в Москве 1 июня

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Теги:  ограничения  снятие ограничений 

31 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве с 1 июня перестает действовать часть ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. При этом пропускной режим продолжает действовать. Рабочие пропуска в Москве продлят автоматически до 14 июня. С конца мая в городе действуют только московские цифровые пропуска.

Кроме того, москвичам разрешено совершать прогулки, для прогулок откроют парки и скверы, кроме парка «Зарядье». С графиком прогулок можно ознакомиться на интерактивной карте.

С 1 июня в Москве возобновляют работу предприятия непродовольственной торговли, включая крупные торговые центры. Торговые центры продолжают работать с ограничениями – не будут открыты фуд-корты и комнаты для детей. 

Также возобновляют работу некоторые предприятия сферы обслуживания, не требующие длительного контакта между работниками и клиентами: мультисервисы, прачечные, химчистки, мастерские по ремонту одежды и обуви.

Кроме того, с 1 июня возобновляют работу автосалоны. В полном объеме возобновит работу система городского велопроката.


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Карта места

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Теги: 
ограничения  снятие ограничений 

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