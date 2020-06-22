22 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве во вторник, 23 июня, снимут очередные ограничения, которые были введены в рамках борьбы с коронавирусом, будут сняты ограничения на работу детских садов.
Какие ограничения снимут в Москве с 23 июня:
- в полном объеме заработают кафе и рестораны;
- откроются фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы;
- будут сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения;
- в обычный режим работы вернутся учреждения социальной защиты населения;
- снимут ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры: детских, спортивных площадок, скамеек, беседок и иных объектов.
Ограничения начали снимать в Москве в конце мая. С 25 мая возобновили работу 88 МФЦ, которые были временно закрыты из-за режима самоизоляции. 18 июня Сергей Собянин сообщил, что ограничение в виде предварительной записи будет снято. С 22 июня заработали еще 17 центров госуслуг.
Часть ограничений была снята в Москве 1 июня, после чего в столице был опубликован график снятия ограничений. Часть ограничений была снята 9 и 16 июня.
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