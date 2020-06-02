2 июня. Mossovetinfo.ru – В Московской области со среды, третьего июня перестает действовать ряд ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.



Со среды в области открываются салоны красоты (парикмахерские), спа-салоны, бани.



Также для прихожан открываются храмы.



В общественном транспорте Подмосковья вновь появится возможность оплаты проезда банковской картой.



На 2 июня в Московской области выявлено 40 455 случаев заражения коронавирусом. На данный момент в регионе заражен 31 151 человек.