2 июня. Mossovetinfo.ru – В Московской области со среды, третьего июня перестает действовать ряд ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.
Со среды в области открываются салоны красоты (парикмахерские), спа-салоны, бани.
Также для прихожан открываются храмы.
В общественном транспорте Подмосковья вновь появится возможность оплаты проезда банковской картой.
На 2 июня в Московской области выявлено 40 455 случаев заражения коронавирусом. На данный момент в регионе заражен 31 151 человек.
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