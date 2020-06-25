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Город (Москва и область)     25.06.2020 09:08

Какие ограничения сняли в Подмосковье с 25 июня

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Теги:  коронавирус  ограничения  снятие ограничений  Московская область  Подмосковье 

25 июня. Mossovetinfo.ru – С четверга, 25 июня в Московской области перестал действовать еще ряд ограничений, введенных в регионе в связи с распространением коронавируса.

Возобновляют работу торгово-развлекательные центры, музеи, выставочные залы и зоопарки. При этом, в ТРЦ пока не будут работать фудкорты, развлекательные зоны и кинотеатры. В Музея и выставочных залах временно сокращен размер экскурсионных групп, маршруты организованы так, чтобы избежать пересечения посетителей, а билеты продаются только в электронном виде.

В МФЦ региона с четверга возобновляется предоставление услуг Минтранса региона и услуг земельного блока.

Кроме того, поликлиники Московской области переходят к обычному режиму работы. При этом, будет соблюдаться новый стандарт работы – соблюдение социальной дистанции, использование санитайзеров, увеличение интервала приема больных, использование защитных экранов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ограничения, введенные в регионе из-за коронавируса, будут полностью сняты с 1 июля. Останется только масочный режим.


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Теги: 
коронавирус  ограничения  снятие ограничений  Московская область  Подмосковье 

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