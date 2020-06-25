25 июня. Mossovetinfo.ru – С четверга, 25 июня в Московской области перестал действовать еще ряд ограничений, введенных в регионе в связи с распространением коронавируса.



Возобновляют работу торгово-развлекательные центры, музеи, выставочные залы и зоопарки. При этом, в ТРЦ пока не будут работать фудкорты, развлекательные зоны и кинотеатры. В Музея и выставочных залах временно сокращен размер экскурсионных групп, маршруты организованы так, чтобы избежать пересечения посетителей, а билеты продаются только в электронном виде.



В МФЦ региона с четверга возобновляется предоставление услуг Минтранса региона и услуг земельного блока.



Кроме того, поликлиники Московской области переходят к обычному режиму работы. При этом, будет соблюдаться новый стандарт работы – соблюдение социальной дистанции, использование санитайзеров, увеличение интервала приема больных, использование защитных экранов.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ограничения, введенные в регионе из-за коронавируса, будут полностью сняты с 1 июля. Останется только масочный режим.