6 ноября. Mossovetinfo.ru – Ряд улиц в центре Москвы перекроют для движения транспорта в четверг, 7 ноября, в связи с шествием, посвященным парад на Красной площади 7 ноября 1941 года, сообщает пресс-служба транспортного комплекса столицы.
С 06:00 до 13:00 для движения транспорта будут перекрыты улица Ильинка на участке от Новой площади до Красной площади, улица Варварка от Старой площади до Красной площади, и площадь Васильевский спуск.
С 13:00 и до открытия по мере прохождения колонны, будут перекрыты Страстной бульвар на участке от улицы Большая Дмитровка до улицы Петровка и улица Петровка на участке от Страстного бульвара до Театрального проезда.
Кроме того, с 16:45 до 17:00 будет перекрыт Театральный проезд в районе пересечения с улицей Петровка.
Также сообщается, что с 00:01 до окончания мероприятия на участке Страстного бульвара от улицы Большая Дмитровка до улицы Петровка и на Петровка на участке от Страстного бульвара до Театрального проезда, будет запрещена парковка.
В связи с проведением шествия в центре Москвы также изменяться маршруты общественного транспорта. С 12:30 автобус №А будет следовать на участках от стадиона «Лужники» до метро «Кропоткинская» и от метро «Комсомольская» до метро «Трубная». Автобус №15 будет следовать на участках от ВДНХ (южный выход) до Краснопролетарской улицы и от Новодевичьего монастыря до метро «Кропоткинская». Автобус №38 будет следовать от Рижского вокзала до метро «Трубная».
Кроме того, с 16:15 автобусы № м2, м3, м10, м27, 101, 144, 904, К могут следовать с увеличенными интервалами.
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