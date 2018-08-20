20 августа. Mossovetinfo.ru – В связи с проведением религиозного мусульманского праздника Курбан-Байрам, во вторник, 21 августа, в Москве будет перекрыт ряд улиц возле столичных мечетей, сообщает Единый транспортный портал столицы.



С 04:00 до 11:00 будут закрыты для движения транспорта улица Дурова, участок улицы Щепкина от Самарской улицы до Садового кольца, Мещанская улица, участок улицы Гиляровского от Капельского переулка до Садового кольца, участок Капельского переулка от Садового кольца до улицы Гиляровского, Выползов переулок, а также съезд с Садового кольца на Олимпийский проспект.



В течение всего дня будет закрыто движение транспорта по Большой Татарской улице, Старому Толмачевскому, Малому Татарскому, Климентовскому и Озерковскому переулкам, а также по участку Минской улицы от Мосфильмовской улицы до Кутузовского проспекта.



С 05:00 до 09:00 будет закрыто движение транспорта по улице Академика Глушко и на участке бульвара Дмитрия Донского от улицы Академика Глушко до улицы Грина.