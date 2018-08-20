Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     20.08.2018 10:58

Какие улицы перекроют в Москве 21 августа из-за мусульманского праздника Курбан-Байрам

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Курбан-байрам  перекрытие движения 

20 августа. Mossovetinfo.ru – В связи с проведением религиозного мусульманского праздника Курбан-Байрам, во вторник, 21 августа, в Москве будет перекрыт ряд улиц возле столичных мечетей, сообщает Единый транспортный портал столицы.

С 04:00 до 11:00 будут закрыты для движения транспорта улица Дурова, участок улицы Щепкина от Самарской улицы до Садового кольца, Мещанская улица, участок улицы Гиляровского от Капельского переулка до Садового кольца, участок Капельского переулка от Садового кольца до улицы Гиляровского, Выползов переулок, а также съезд с Садового кольца на Олимпийский проспект.

В течение всего дня будет закрыто движение транспорта по Большой Татарской улице, Старому Толмачевскому, Малому Татарскому, Климентовскому и Озерковскому переулкам, а также по участку Минской улицы от Мосфильмовской улицы до Кутузовского проспекта.

С 05:00 до 09:00 будет закрыто движение транспорта по улице Академика Глушко и на участке бульвара Дмитрия Донского от улицы Академика Глушко до улицы Грина.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Курбан-байрам  перекрытие движения 

Возврат к списку

Лента новостей

10:58 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве 21 августа из-за мусульманского праздника Курбан-Байрам

10:35 В России Когда отменят внутренний роуминг в России?

09:39 Город (Москва и область) Системы вентиляции московского метро обновлены на 70%

09:08 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве из-за полумарафона 26 августа

08:41 Город (Москва и область) Новые автоматы по продаже билетов начали устанавливать в метро

Актуальные материалы

09:08 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве из-за полумарафона 26 августа

12:51 Город (Москва и область) Около 80 парков благоустроят в Москве ко Дню города

15:25 Город (Москва и область) До конца года около 10 тысяч москвичей получат квартиры по программе реновации

14:17 Общество Электронную карту избирателя могут создать по аналогии с FAN ID

14:54 Город (Москва и область) Дебаты кандидатов в мэры Москвы начнутся 14 августа

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru