23 июня. Mossovetinfo.ru – В связи с проведением в Москве во вторник, 24 июня, Парада Победы, ряд улиц в Москве будет перекрыт для движения транспорта.



С 05:30 до 08:00 будут перекрыты для движения транспорта:



— улица Крылатская от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники;

— улица Нижние Мневники от улицы Крылатской до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники;

— Карамышевский мост в сторону улицы Мневники;

— улица Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мневники в сторону улицы Мневники;

— проспект Маршала Жукова от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения;

— улица Мневники;

— Звенигородское шоссе;

— улица Красная Пресня;

— улица Баррикадной;

— Новинский бульвар;

— улица Садовой-Кудринской;

— улица Большая Садовая;

— улица Садовой-Триумфальной;

— улица Садовой-Каретной;

— улица 1-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади;

— улица 2-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади.



С 05:30 и до окончания парада перекроют для движения транспорта



— улицу Тверскую от улицы Моховой до Тверского бульвара и от улицы Большая Бронная до улицы Большая Садовая;

— улицу 1-я Тверская-Ямская от улицы Большая Садовая до улицы Гашека;

— Оружейный переулок от дома 3, строения 1 до улицы Тверской;

— улицу Моховую от улицы Воздвиженки до улицы Тверской;

— улицу Охотный Ряд;

— улицу Большая Никитская от улицы Моховой до Романова переулка;

— Новую площадь;

— Старую площадь;

— Китайгородский проезд;

— Москворецкую набережную;

— Кремлевскую набережную;

— Гончарную набережную от Гончарного проезда;

— Котельническую набережную;

— Устьинскую набережную;

— Подгорскую набережную;

— Большой Москворецкий мост;

— Малый Москворецкий мост;

— Чугунный мост;

— улицу Болотную;

— Болотную площадь;

— Софийскую набережную;

— Раушскую набережную;

— Болотную набережную;

— Фалеевский переулок;

— улицу Балчуг;

— Лубочный переулок;

— Садовническую набережную от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста;

— улицу Садовническую от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста;

— 1-й Раушский переулок;

— 2-й Раушский переулок;

— улицу Солянку;

— Кадашевскую набережную.



В связи с возвращением военной техники парада с 10:00 и до окончания прохода колонн будет ограничено движение по следующим участкам:



— Большому Каменному мосту;

— Боровицкой площади;

— улице Воздвиженке;

— улице Новый Арбат;

— Новинскому бульвару;

— Страстному бульвару;

— Тверскому бульвару;

— улице Петровке;

— улице Садовой-Кудринской;

— улице Большая Садовая;

— улице Садовой-Триумфальной;

— улице Садовой-Каретной;

— улице 1-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади;

— улице 2-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади;

— улице Баррикадной;

— улице Красная Пресня;

— Звенигородскому шоссе;

— улице Мневники;

— проспекту Маршала Жукова от улицы Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения;

— улице Крылатской от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники;

— улице Нижние Мневники от улицы Крылатской до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники;

— Карамышевский мост в сторону улицы Мневники;

— улице Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мневники в сторону улицы Мневники.



Кроме того, в связи с проведением парада в период с 00:01 до 23:59 будет изменена схема движения на восьми улицах в центре Москвы. Следующие участки временно станут двусторонними:



— 3-я улица Ямского Поля от дома 26А до пересечения с ул. Правды;

— Дегтярный переулок от Тверская улицы до Малой Дмитровки;

— улица Малая Бронная от Спиридоньевского переулка до Садовой-Кудринской улицы;

— Спиридоньевский переулок от дома 9с1 до Малой Бронной улицы;

— Никитский переулок от Тверской улицы до Большой Никитской;

— улица Петровка от Рахмановского переулка до Страстного бульвара;

— Рахмановский переулок от улицы Петровка до Неглинной;

— Старопименовский переулок от Тверской улицы до Малой Дмитровки.