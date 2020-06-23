23 июня. Mossovetinfo.ru – В связи с проведением в Москве во вторник, 24 июня, Парада Победы, ряд улиц в Москве будет перекрыт для движения транспорта.
С 05:30 до 08:00 будут перекрыты для движения транспорта:
— улица Крылатская от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники;
— улица Нижние Мневники от улицы Крылатской до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники;
— Карамышевский мост в сторону улицы Мневники;
— улица Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мневники в сторону улицы Мневники;
— проспект Маршала Жукова от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения;
— улица Мневники;
— Звенигородское шоссе;
— улица Красная Пресня;
— улица Баррикадной;
— Новинский бульвар;
— улица Садовой-Кудринской;
— улица Большая Садовая;
— улица Садовой-Триумфальной;
— улица Садовой-Каретной;
— улица 1-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади;
— улица 2-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади.
С 05:30 и до окончания парада перекроют для движения транспорта
— улицу Тверскую от улицы Моховой до Тверского бульвара и от улицы Большая Бронная до улицы Большая Садовая;
— улицу 1-я Тверская-Ямская от улицы Большая Садовая до улицы Гашека;
— Оружейный переулок от дома 3, строения 1 до улицы Тверской;
— улицу Моховую от улицы Воздвиженки до улицы Тверской;
— улицу Охотный Ряд;
— улицу Большая Никитская от улицы Моховой до Романова переулка;
— Новую площадь;
— Старую площадь;
— Китайгородский проезд;
— Москворецкую набережную;
— Кремлевскую набережную;
— Гончарную набережную от Гончарного проезда;
— Котельническую набережную;
— Устьинскую набережную;
— Подгорскую набережную;
— Большой Москворецкий мост;
— Малый Москворецкий мост;
— Чугунный мост;
— улицу Болотную;
— Болотную площадь;
— Софийскую набережную;
— Раушскую набережную;
— Болотную набережную;
— Фалеевский переулок;
— улицу Балчуг;
— Лубочный переулок;
— Садовническую набережную от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста;
— улицу Садовническую от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста;
— 1-й Раушский переулок;
— 2-й Раушский переулок;
— улицу Солянку;
— Кадашевскую набережную.
В связи с возвращением военной техники парада с 10:00 и до окончания прохода колонн будет ограничено движение по следующим участкам:
— Большому Каменному мосту;
— Боровицкой площади;
— улице Воздвиженке;
— улице Новый Арбат;
— Новинскому бульвару;
— Страстному бульвару;
— Тверскому бульвару;
— улице Петровке;
— улице Садовой-Кудринской;
— улице Большая Садовая;
— улице Садовой-Триумфальной;
— улице Садовой-Каретной;
— улице 1-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади;
— улице 2-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади;
— улице Баррикадной;
— улице Красная Пресня;
— Звенигородскому шоссе;
— улице Мневники;
— проспекту Маршала Жукова от улицы Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения;
— улице Крылатской от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники;
— улице Нижние Мневники от улицы Крылатской до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники;
— Карамышевский мост в сторону улицы Мневники;
— улице Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мневники в сторону улицы Мневники.
Кроме того, в связи с проведением парада в период с 00:01 до 23:59 будет изменена схема движения на восьми улицах в центре Москвы. Следующие участки временно станут двусторонними:
— 3-я улица Ямского Поля от дома 26А до пересечения с ул. Правды;
— Дегтярный переулок от Тверская улицы до Малой Дмитровки;
— улица Малая Бронная от Спиридоньевского переулка до Садовой-Кудринской улицы;
— Спиридоньевский переулок от дома 9с1 до Малой Бронной улицы;
— Никитский переулок от Тверской улицы до Большой Никитской;
— улица Петровка от Рахмановского переулка до Страстного бульвара;
— Рахмановский переулок от улицы Петровка до Неглинной;
— Старопименовский переулок от Тверской улицы до Малой Дмитровки.
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