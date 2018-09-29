29 сентября. Mossovetinfo.ru – Движение перекроют в субботу по Москворецкой улице и некоторым набережным в центре Москвы в связи с проведением этапа эстафеты огня зимней Универсиады.
Москворецкая улица будет перекрыта с 12:00 до 19:00. С 16:00 до 19:00 нельзя будет проехать по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным. Кроме того, изменятся некоторые маршруты автобусов.
Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в марте 2019 года.
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