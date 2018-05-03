Другие материалы
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Город (Москва и область)
03.05.2018, 11:33
Метро может появиться в пешей доступности от аэропорта «Внуково».
3 мая. Mossovetinfo.ru - Станция метро может появиться в пешей доступности от аэропорта «Внуково». Об этом сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин. Речь идет о станции метро «Внуков...
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Город (Москва и область)
03.05.2018, 11:28
Репетиция парада Победы: изменения в работе транспорта в Москве 3 мая
3 мая. Mossovetinfo.ru - Общественный транспорт Москвы изменит режим работы во второй половине дня 3 мая в связи с проведением репетиции парада Победы. С 18:00 до окончания репетиции па...
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Город (Москва и область)
03.05.2018, 11:19
Какие улицы перекроют в Москве 3 мая из-за репетиции парада Победы
3 мая. Mossovetinfo.ru - Некоторые улицы перекроют в центре Москвы 3 мая в связи с проведением репетиции парада Победы. С 17:30 нельзя будет проехать от улицы Нижние Мневники по Звенигородско...