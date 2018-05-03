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Город (Москва и область)     03.05.2018 11:19

Какие улицы перекроют в Москве 3 мая из-за репетиции парада Победы

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Теги:  Парад Победы  перекрытия 

3 мая. Mossovetinfo.ru - Некоторые улицы перекроют в центре Москвы 3 мая в связи с проведением репетиции парада Победы.

С 17:30 нельзя будет проехать от улицы Нижние Мневники по Звенигородскому шоссе до улицы Баррикадная. Движение будет открываться по мере прохождения колонны

Ограничение движение автомобилей с 17:30 запланировано на ряде центральных улиц внутри Садового кольца, включая Новый Арбат, Солянку, а также Болотную и Гончарную набережные. Также перекроют участок Садового кольца от Нового Арбата до Тверской улицы. Перекрытия будут действовать до окончания мероприятий

Поздно вечером, начиная с 22:40, ограничат движение по Тверской улице от Триумфальной площади до Моховой улицы; по Моховой от Большой Никитской до Тверской улицы; улице Охотный Ряд от Тверской улицы до Большой Дмитровки.


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Карта места

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Теги: 
Парад Победы  перекрытия 

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