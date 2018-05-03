3 мая. Mossovetinfo.ru - Некоторые улицы перекроют в центре Москвы 3 мая в связи с проведением репетиции парада Победы.



С 17:30 нельзя будет проехать от улицы Нижние Мневники по Звенигородскому шоссе до улицы Баррикадная. Движение будет открываться по мере прохождения колонны



Ограничение движение автомобилей с 17:30 запланировано на ряде центральных улиц внутри Садового кольца, включая Новый Арбат, Солянку, а также Болотную и Гончарную набережные. Также перекроют участок Садового кольца от Нового Арбата до Тверской улицы. Перекрытия будут действовать до окончания мероприятий



Поздно вечером, начиная с 22:40, ограничат движение по Тверской улице от Триумфальной площади до Моховой улицы; по Моховой от Большой Никитской до Тверской улицы; улице Охотный Ряд от Тверской улицы до Большой Дмитровки.