18 сентября. Mossovetinfo.ru – Ряд улиц в Москве будет перекрыт в период с 21 по 25 сентября в связи с проведением фестиваля «Круг света», сообщает Единый транспортный портал столицы.



В период с 21 по 25 сентября с 17:00 до 23:00 будет перекрыт участок улицы Петровка от Кузнецкого моста до Театрального проезда.



Также в этот период будут перекрыты участок Новоцарицынского шоссе от Шипиловского проезда до улицы Тюрина, участок улицы Тюрина от Новоцарицынского шоссе до 1-й Радиальной улицы и 1-я Радиальная улица на участке от улицы Тюрина до проезда Кошкина.



С 21 по 23 сентября с 18:00 до 23:00 будет перекрыт для движения транспорта участок улицы Крылатская от дома № 8 до улицы Нижние Мневники.



25 сентября с 18:00 до 23:00 будет перекрыт участок Проектируемого проезда № 6374 от владения 2, до Островной улицы.



Ежегодный фестиваль «Круг света» пройдет в Москве с 21 по 25 сентября на пяти площадках.