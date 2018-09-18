Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     18.09.2018 12:49

Какие улицы перекроют в Москве в связи с фестивалем «Круг света»

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Круг света  перекрытие движения 

18 сентября. Mossovetinfo.ru – Ряд улиц в Москве будет перекрыт в период с 21 по 25 сентября в связи с проведением фестиваля «Круг света», сообщает Единый транспортный портал столицы.

В период с 21 по 25 сентября с 17:00 до 23:00 будет перекрыт участок улицы Петровка от Кузнецкого моста до Театрального проезда.

Также в этот период будут перекрыты участок Новоцарицынского шоссе от Шипиловского проезда до улицы Тюрина, участок улицы Тюрина от Новоцарицынского шоссе до 1-й Радиальной улицы и 1-я Радиальная улица на участке от улицы Тюрина до проезда Кошкина.

С 21 по 23 сентября с 18:00 до 23:00 будет перекрыт для движения транспорта участок улицы Крылатская от дома № 8 до улицы Нижние Мневники.

25 сентября с 18:00 до 23:00 будет перекрыт участок Проектируемого проезда № 6374 от владения 2, до Островной улицы.

Ежегодный фестиваль «Круг света» пройдет в Москве с 21 по 25 сентября на пяти площадках.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Круг света  перекрытие движения 

Возврат к списку

Лента новостей

13:11 Город (Москва и область) Сергей Собянин вступил в должность мэра Москвы

13:03 В России Роскомнадзор в декабре запросит Twitter и Facebook по поводу хранения данных россиян

12:49 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве в связи с фестивалем «Круг света»

12:19 Город (Москва и область) На станции метро «Беломорская» начался монтаж эксалаторов

12:12 Власть Путин выразил соболезнования родственникам членов экипажа Ил-20

Актуальные материалы

14:43 Город (Москва и область) Пассажирская навигация по Москве-реке завершится в октябре

11:33 Город (Москва и область) За первые две недели работы электробусы в Москве перевезли 32 тыс. пассажиров

11:08 Город (Москва и область) С 15 сентября билеты на электричку в Москве можно будет купить в мобильном приложении

08:24 Город (Москва и область) Московский зоопарк переходит на зимний режим работы

08:57 Город (Москва и область) Где в Москве появились новые выделенные полосы

13:34 Город (Москва и область) Около 100 домов по программе реновации начнут строить до конца года

00:18 Город (Москва и область) Явка на выборах мэра Москвы составила 31,24% - обработано 6,7% протоколов

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru