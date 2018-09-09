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Город (Москва и область)     09.09.2018 06:44

Какие улицы перекрыты в Москве 9 сентября

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Теги:  перекрытия  ограничения движения  День города  выборы-2018 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Некоторые улицы в центре Москвы перекрыты в воскресенье, 9 сентября, в связи с праздничными мероприятиями, посвященными Дню города.

До 6:00 10 сентября нельзя проехать по участку Тверской улицы от Пушкинской площади до Охотного ряда, по Охотному ряду, а также по участку Моховой улицы от Большой Никитской улицы до Тверской. Эти улицы стали пешеходными 8 и 9 сентября в рамках празднования Дня города.

Некоторые прилегающие переулки также закрыли для движения транспорта. Это Никитский, Газетный, Брюсов, Глинищевский, Леонтьевский, Малый Гнездниковский переулки, а также Тверской проезд. Они перекрыты до 12:00 10 сентября

С 10:00 до 13:00 нельзя будет проехать по Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам, участку Страстного бульвара до улицы Большая Дмитровка и участку улицы Петровка от Петровского бульвара до Успенского переулка.

В связи с мероприятиями ЦИК, связанными с Единым днем голосования 9 сентября, до 14:00 10 сентября перекрыт Большой Черкасский переулок.


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Карта места

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Теги: 
перекрытия  ограничения движения  День города  выборы-2018 

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