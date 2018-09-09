9 сентября. Mossovetinfo.ru – Некоторые улицы в центре Москвы перекрыты в воскресенье, 9 сентября, в связи с праздничными мероприятиями, посвященными Дню города.



До 6:00 10 сентября нельзя проехать по участку Тверской улицы от Пушкинской площади до Охотного ряда, по Охотному ряду, а также по участку Моховой улицы от Большой Никитской улицы до Тверской. Эти улицы стали пешеходными 8 и 9 сентября в рамках празднования Дня города.



Некоторые прилегающие переулки также закрыли для движения транспорта. Это Никитский, Газетный, Брюсов, Глинищевский, Леонтьевский, Малый Гнездниковский переулки, а также Тверской проезд. Они перекрыты до 12:00 10 сентября



С 10:00 до 13:00 нельзя будет проехать по Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам, участку Страстного бульвара до улицы Большая Дмитровка и участку улицы Петровка от Петровского бульвара до Успенского переулка.



В связи с мероприятиями ЦИК, связанными с Единым днем голосования 9 сентября, до 14:00 10 сентября перекрыт Большой Черкасский переулок.