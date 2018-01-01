Какой стала минимальная пенсия в Москве в 2018 году

1 января. Mossovetinfo.ru - В Москве с 1 января 2018 года увеличится минимальный размер пенсии для неработающих пенсионеров.



Гпородской социальный стандарт составил 17 500 рублей - на 3000 рублей больше, чем в 2017 году.