16 октября. Mossovetinfo.ru – По 24 адресам в Москве установили камеры фотовидеофиксации, которые будут следить за превышением скорости, нарушением разметки и другими нарушениями ПДД, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.



Камеры установлены в тех местах, где происходит большое количество ДТП. Практика показывает, что установка камер снижает количество нарушений и аварий.



Камеры фотовидеофиксации установлены на бульваре Адмирала Ушакова, на улице Академика Королева, на Нахимовском проспекте, на Варшавском шоссе, на Тверском бульваре, на Балаклавском проспекте, на МКАД, на Профсоюзной улице и по другим адресам в разных городских округах.