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Город (Москва и область)     16.10.2019 10:11

Камеры фотовидеофиксации установили по 24 адресам в Москве с большим количеством ДТП

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Теги:  ЦОДД  видеофиксация  камеры  установка 

16 октября. Mossovetinfo.ru – По 24 адресам в Москве установили камеры фотовидеофиксации, которые будут следить за превышением скорости, нарушением разметки и другими нарушениями ПДД, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

Камеры установлены в тех местах, где происходит большое количество ДТП. Практика показывает, что установка камер снижает количество нарушений и аварий.

Камеры фотовидеофиксации установлены на бульваре Адмирала Ушакова, на улице Академика Королева, на Нахимовском проспекте, на Варшавском шоссе, на Тверском бульваре, на Балаклавском проспекте, на МКАД, на Профсоюзной улице и по другим адресам в разных городских округах.


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Карта места

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Теги: 
ЦОДД  видеофиксация  камеры  установка 

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