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Город (Москва и область)     23.05.2018, 11:48

Канатную дорогу в «Лужниках» запустят после ЧМ-2018

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Теги:  канатная дорога  Лужники  запуск  ЧМ-2018  инфраструктура  транспорт 

23 мая. Mossovetinfo.ru – Канатную дорогу от Воробьевых гор до «Лужников» не успеют запустить до чемпионата мира по футболу, она будет запущена только после ЧМ-2018, сообщил журналистам заммэрам Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, в настоявшее время на канатной дороге идут пусконаладочные работы, а все разрешительные документы будут получены только после окончания ЧМ-2018. При этом первоначально планировалось, что канатная дорога будет построена к концу 2017 года, и будет использоваться во время турнира.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Москве матчи турнира примут стадионы «Лужники» и «Спартак».


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Карта места

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Теги: 
канатная дорога  Лужники  запуск  ЧМ-2018  инфраструктура  транспорт 

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