23 мая. Mossovetinfo.ru – Канатную дорогу от Воробьевых гор до «Лужников» не успеют запустить до чемпионата мира по футболу, она будет запущена только после ЧМ-2018, сообщил журналистам заммэрам Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



По словам Хуснуллина, в настоявшее время на канатной дороге идут пусконаладочные работы, а все разрешительные документы будут получены только после окончания ЧМ-2018. При этом первоначально планировалось, что канатная дорога будет построена к концу 2017 года, и будет использоваться во время турнира.



Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Москве матчи турнира примут стадионы «Лужники» и «Спартак».