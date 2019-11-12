12 ноября. Mossovetinfo.ru – В 2020 году в Москве начнется капитальный ремонт зданий 50 городских поликлиник, сообщается на портале mos.ru.
Отмечается, что большинство зданий московских поликлиник были построены более 50 лет назад. Сами здания устарели, их инженерные коммуникации требуют замены, а энергетические системы не рассчитаны на подключение современного оборудования.
Кроме того, в рамках капитального ремонта будет проведена перепланировка зданий.
По окончании ремонта поликлиники будет переоснащены современным оборудованием, согласно новому стандарту московских поликлиник.
Всего в Москве планируется отремонтировать 135 поликлиник в течение ближайших трех лет. Во время ремонта жители смогут посещать своих врачей, которые будут вести прием в зданиях других поликлиник.
Узнать о том, в каких именно поликлиниках будет проведен ремонт, а также о том, как они будут выглядеть после его окончания, можно здесь.
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