27 февраля. Mossovefinfo.ru – Капитальный ремонт шести детских поликлиник начнется в Москве в начале марта, сообщается на портале mos.ru.
Поликлиники, в которых начнется ремонт, расположены в Юго-Восточном, Северо-Западном, Центральном, Южном, Северо-Восточном и Восточном округах.
В ходе ремонта в зданиях будут заменены инженерные и вентиляционные системы, другие коммуникации, будут обновлены внешний и внутренний вид зданий, появятся игровые зоны, буфеты, помещения для отдыха сотрудников, помещения для детских колясок. Врачи получат новые эргономичные рабочие места. Кроме того, поликлиники оснастят современным диагностическим оборудованием.
Как сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова, во время ремонта зданий, медицинскую помощь маленьким пациентам будут оказывать в других филиалах поликлиник, а записаться на прием можно будет онлайн.
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