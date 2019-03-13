13 марта. Mossovetinfo.ru – Транспортная карта «Тройка» станет персонифицированной, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.



«Создадим систему персонифицированных карт, когда бы гражданин мог заблокировать счет, перевести с этого счета на другой счет, чтобы деньги не терялись», - сказал Собянин в эфире телеканала ТВ Центр.



Мэр Москвы отметил, что система будет запущена в следующем году.