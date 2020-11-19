19 ноября. Mossovetinfo.ru – ГУМ-каток на Красной площади планируется открыть 29 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу катка.



В настоящее время на Красной площади рядом с будущим катком происходит монтаж новогодней елки. В пятницу, 20 ноября, планируется начать ее украшение, а полностью елка будет готова через 2-3 дня.



Ранее московское управление Роспотребнадзора сообщило, что посетителям катков в Москве не нужно использовать маски и перчатки во время нахождения на льду.