19 ноября. Mossovetinfo.ru – ГУМ-каток на Красной площади планируется открыть 29 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу катка.
В настоящее время на Красной площади рядом с будущим катком происходит монтаж новогодней елки. В пятницу, 20 ноября, планируется начать ее украшение, а полностью елка будет готова через 2-3 дня.
Ранее московское управление Роспотребнадзора сообщило, что посетителям катков в Москве не нужно использовать маски и перчатки во время нахождения на льду.
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