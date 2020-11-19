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Город (Москва и область)     19.11.2020 15:24

Каток на Красной площади откроют 29 ноября

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Теги:  Красная площадь  каток  зимний отдых 

19 ноября. Mossovetinfo.ru – ГУМ-каток на Красной площади планируется открыть 29 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу катка.

В настоящее время на Красной площади рядом с будущим катком происходит монтаж новогодней елки. В пятницу, 20 ноября, планируется начать ее украшение, а полностью елка будет готова через 2-3 дня.

Ранее московское управление Роспотребнадзора сообщило, что посетителям катков в Москве не нужно использовать маски и перчатки во время нахождения на льду.


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Теги: 
Красная площадь  каток  зимний отдых 

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