26 сентября. Mossovetinfo.ru – Скорая помощь в Москве является самой быстрой в Европе и одной из самых быстрых в мире, заявил на пресс-конференции глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.
По словам Хрипуна, срок прибытия скорой помощи на место ДТП в Москве составляет от 7 до 8 минут, на экстренные вызовы – 10,7 минуты. При подозрении на инфаркт скорая помощь приезжает за 10,8 минуты, при подозрении на инсульт – за 10,9 минуты.
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