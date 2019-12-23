23 декабря. Mossovetinfo.ru – Заммэра Москвы Марат Хуснуллин на своей странице в Facebook разместил видеообращение, в котором ответил на жалобы обманутых дольщиков.



«Мне в соцсети приходит достаточно много обращений от дольщиков. Причем приходят и объективно, с нормальными вопросами, когда будет закончен тот или иной дом, и приходят такие агрессивные вопросы, где люди что-то требуют, жалуются, нецензурно выражаются. Я хочу вам привести простые цифры: за девять лет моей работы в Москве мы закрыли проблему 16 тысяч обманутых дольщиков. 16 тысяч человек мы закрыли проблему… В этом году, на сегодняшнюю дату мы закрыли проблему 1694 дольщиков в 12 домах», - заявил Хуснуллин.



Хуснуллин также рассказал, что на сегодняшний день примерно 13 тысяч дольщиков в 34 домах еще не получили свои квартиры. Они получат жилье в течение 3 лет.