4 марта. Mossovetinfo.ru – Железнодорожную ветку, которая соединит Киевское и Смоленское направление МЖД, планируют построить в Москве, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.
В настоящее время проект новой ветки разрабатывается ОАО «РЖД» и Москомархитектурой. Планируется, что протяженность новой ветки составит 9,9 километра, котя ее трассировка пока не определена.
Сообщается, что на новой ветке будут расположены четыре станции: «Кутузово», «Камушки», «Ермакова Роща» и «Беговая».
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