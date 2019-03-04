4 марта. Mossovetinfo.ru – Железнодорожную ветку, которая соединит Киевское и Смоленское направление МЖД, планируют построить в Москве, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.



В настоящее время проект новой ветки разрабатывается ОАО «РЖД» и Москомархитектурой. Планируется, что протяженность новой ветки составит 9,9 километра, котя ее трассировка пока не определена.



Сообщается, что на новой ветке будут расположены четыре станции: «Кутузово», «Камушки», «Ермакова Роща» и «Беговая».