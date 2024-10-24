 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Другое     31.10.2024 11:50

В Китае началось строительство первой в мире интеллектуальной производственной базы летающих автомобилей

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  КНР  Китай  интеллект  производственные базы  автомобиль  летающий автомобиль  Гуандун  XPENG AEROHT 

31 октября — Mossovetinfo.ru — В минувшее воскресенье в городе Гуанчжоу, административном центре провинции Гуандун на юге Китая, началось строительство первой в мире интеллектуальной производственной базы летающих автомобилей, — сообщает Синьхуа.

Производственная база, построенная по заказу компании XPENG AEROHT, являющейся дочерним предприятием XPENG по производству летающих автомобилей, станет первым в мире заводом по массовому производству летающих автомобилей.

По данным компании XPENG AEROHT, занимающий площадь 180 тыс. кв. метров проект первой очереди по строительству данного завода предназначен для производства воздушного модуля для летающего автомобиля модели «Сухопутный авианосец». Производственная мощность будущего проекта составит 10 тыс. единиц в год.

По словам Чжао Дэли, основателя компании XPENG AEROHT, в сентябре этого года модель «Сухопутного авианосца» совершила свой первый полет и предварительные продажи этой модели начнутся в конце текущего года.

Гуанчжоу является одним из китайских городов, стремящихся интегрироваться в развивающуюся экономику малых высот. По официальным данным, в настоящее время в городском районе Хуанпу насчитывается более 50 предприятий, работающих в этом секторе, включая разработку, производство и применение.

Согласно плану действий Пекина, ожидается, что к 2027 году в китайской столице будет функционировать не менее 5 тыс. предприятий в сфере низковысотной экономики. Пекин также намерен расширить сценарии полетов на малых высотах, в том числе в сферах аварийно-спасательных работ с воздуха и авиа экспресс-доставки.

модульный летающий автомобиль Наземный авианосец
На этом изображении, созданном с помощью компьютерной графики, показан модульный летающий автомобиль «Наземный авианосец», произведенный компанией XPANGO AEROHT, являющейся дочерним предприятием XPENG по производству летающих автомобилей. (Фото предоставлено информагентству Синьхуа)

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
КНР  Китай  интеллект  производственные базы  автомобиль  летающий автомобиль  Гуандун  XPENG AEROHT 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:50 Другое В Китае началось строительство первой в мире интеллектуальной производственной базы летающих автомобилей

13:40 В России Госдума приняла закон о конфискации денег и имущества за организацию незаконной миграции

13:22 Происшествия Мошенники начали воровать тг-каналы под видом рекламных интеграций от маркетплейсов - МВД

13:11 Общество Задержание российских журналистов в США противоречит принципам свободы СМИ - Песков

08:35 Другое Сбербанк приостановил запись на сделки по семейной ипотеке с 30 октября

Актуальные материалы

21:36 В мире Страны БРИКС утвердили Казанскую декларацию саммита

18:21 В России Россия заинтересована завершить украинский конфликт как можно быстрее – ПУТИН

13:04 Происшествия С 7 октября временно недоступны сайты ГАС «Правосудие»

18:14 Общество За организацию незаконной миграции будет грозить конфискация имущества – Госдума

07:29 Общество Для наведения порядка в сфере миграции нужно вывести миграционную службу из состава МВД - Справедливая Россия

18:17 В мире МИД: Россия изменит свою ядерную доктрину из-за эскалационного курса Запада

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru