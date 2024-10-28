Мошенники начали воровать тг-каналы под видом рекламных интеграций от маркетплейсов - МВД

30 октября — Mossovetinfo.ru — В МВД России зафиксировали рост числа хищений телеграм-каналов мошенниками под предлогом размещения рекламы, сообщили в среду в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий министерства, сообщает Интерфакс.



"В октябре участились попытки хищений ТГ каналов под предлогом размещения рекламы. С владельцами или администраторами связываются от лица известных маркетплейсов и предлагают интеграцию", - сказали журналистам в управлении.



В полиции пояснили, что злоумышленники ведут переговоры в течение нескольких недель, "согласуют контент с "руководством", вносят правки и спорят о стоимости размещения".



"После всех этапов администратору предлагают зарегистрироваться в рекламном кабинете и отправить код подтверждения для "привязки" ТГ аккаунта. Сайт маркетплейса, где расположен рекламный кабинет, является фишинговой копией, а после передачи кода подтверждения владелец лишится доступа в собственный аккаунт", - отметили в МВД.



В случае успешной атаки мошенники получают доступ не только к тг-каналам, но и ко всем личным перепискам жертвы.