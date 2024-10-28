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Происшествия
30.10.2024, 13:22
Мошенники начали воровать тг-каналы под видом рекламных интеграций от маркетплейсов - МВД
30 октября — Mossovetinfo.ru — В МВД России зафиксировали рост числа хищений телеграм-каналов мошенниками под предл...
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Происшествия
29.10.2024, 10:47
Здание университета спецназа в Чечне подверглось «беспилотной атаке», пожар потушен
29 октября — Mossovetinfo.ru — Крыша здания на территории Российского университета спецназа (расположен в Гудермесе...
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Происшествия
28.10.2024, 16:28
Пресечена деятельность москвича, причастного к осуществлению DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры - УФСБ
28 октября — Mossovetinfo.ru — УФСБ России по городу Москве и Московской области (УФСБ) пресечена противоправная дея...