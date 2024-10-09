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В России     18.10.2024 18:21

Россия заинтересована завершить украинский конфликт как можно быстрее – ПУТИН

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Теги:  Путин  СМИ  встреча  БРИКС  форум  Украина  СВО  конфликт 

18 октября — Mossovetinfo.ru — Россия заинтересована в том, чтобы украинский конфликт завершился как можно быстрее. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время выступления на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС. Встреча проходит в Ново-Огарёво в преддверии саммита объединения в Казани, сообщает сайт Президента России.

«Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее», — передает «Россия 24» слова Путина.

Победа в спецоперации на Украине будет за Россией, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран БРИКС. Как подчеркнул президент, Россия готова к продолжению борьбы.
«Мы готовы к продолжению этой борьбы. И победа будет за нами», — сказал Путин.

Также Путин пообещал не допустить появления на Украине ядерного оружия, назвав заявление президента Украины Владимира Зеленского о создании ядерного оружия провокацией.

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Теги: 
Путин  СМИ  встреча  БРИКС  форум  Украина  СВО  конфликт 

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