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В России
18.10.2024, 18:21
Россия заинтересована завершить украинский конфликт как можно быстрее – ПУТИН
18 октября — Mossovetinfo.ru — Россия заинтересована в том, чтобы украинский конфликт завершился как можно быстрее. ...
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В России
15.10.2024, 16:10
Путин передал холдинг производителя консервов «Главпродукт» во временное госуправление
15 октября — Mossovetinfo.ru — Компании холдинга «Главпродукт», которые производят, в основном, консервы, переданы в...
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В России
09.10.2024, 21:25
ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили дивизион Patriot в Днепропетровской области
9 октября — Mossovetinfo.ru — Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесены ракетные ...