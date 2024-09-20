За организацию незаконной миграции будет грозить конфискация имущества – Госдума

1 октября — Mossovetinfo.ru — «Незаконная миграция организовывается из корыстных побуждений, поэтому полученные от этого деньги, имущество и ценности будут конфискованы», — заявил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, комментируя принятый в первом чтении законопроект, которым вносятся изменения в ст. 104.1 Уголовного кодекса РФ, дополняющие ее статьей 322.1 «Организация незаконной миграции» которым вводится конфискация денег, имущества и ценностей, полученных в результате организации незаконной миграции.



«По информации МВД, в 2023 году рост преступлений по статье 322.1 УК РФ составил 79,6 %. Незаконная миграция организовывается из корыстных побуждений, поэтому полученные от этого деньги, имущество и ценности будут конфискованы», — написал в своем канале в Telegram Володин.



Он также напомнил, что за принятие такого закона высказались 97 % участников опроса в его Telegram-канале.