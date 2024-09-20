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Общество
01.10.2024, 18:14
За организацию незаконной миграции будет грозить конфискация имущества – Госдума
1 октября — Mossovetinfo.ru — «Незаконная миграция организовывается из корыстных побуждений, поэтому полученные от...
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Общество
23.09.2024, 09:11
Градозащитники выступают против изменений в системе охраны объектов культурного наследия
23 сентября — Mossovetinfo.ru — Общественное движение Архнадзор проект распоряжения правительства которым кардина...
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Общество
20.09.2024, 09:57
Китайская полиция в 2024 году удалила более 1,5 млн постов с интернет-клеветой
20 сентября — Mossovetinfo.ru — Подразделения по защите киберпространства при органах общественной безопасности Ки...