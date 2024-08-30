 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Общество     04.09.2024 07:29

Для наведения порядка в сфере миграции нужно вывести миграционную службу из состава МВД - Справедливая Россия

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  миграция  Россия  Москва  коррупция  полиция  Справедливая Россия  Миронов  Гусев  Уголовный кодекс  поправки  Госдума  миграционная служба  президент  дактилоскопия  гражданство  выдворение 

4 сентября — Mossovetinfo.ru — Для наведения порядка в сфере миграции нужно вывести миграционную службу из состава МВД, сделать ее самостоятельной структурой, подчиненной напрямую Президенту РФ. Об этом лидер Справедливой России Сергей Миронов сказал на Всероссийской пресс-конференцию по проблемам миграционной политики.

Также накануне партия «Справедливая Россия – За правду» внесла в Госдуму очередную профильную инициативу, направленную прежде всего на борьбу с коррупцией в сфере легализации приезжих– ввести уголовную ответственность за незаконную выдачу мигрантам разрешений на временное проживание, ВНЖ, гражданства РФ с наказанием до семи лет лишения свободы.

Также предлагаются меры об обязательной дактилоскопии въезжающих на границе, об ограничениях на трудоустройство мигрантов в ряде сфер, которые уже введены в 37 регионах России, о расширении механизма депортации и другие.

Зампред фракции СР, депутат Госдумы, лидер столичной организации партии Дмитрий Гусев сообщил, что по данным главы СК Александра Бастрыкина, за шесть месяцев 2024 года на 5% выросло число изнасилований, совершённых приезжими. На 25% — развратных действий в отношении детей.

Гусев отметил, что установить справедливую миграционную политику — жизненно важная задача для россиян. «Справедливая Россия — За правду» предлагает конкретные меры, как навести порядок в этой сфере.

— Выдворять из страны всю семью мигранта, подлежащего депортации за нарушения.
— Запрет на профессии — в 37 регионах уже приняты законы, ограничивающие работу мигрантов в разных сферах.
— Дактилоскопия и фотографирование мигрантов при въезде в нашу страну.
— Одно рабочее место — один мигрант, запрет на ввоз семей.

Также направили запрос главе кабмина Михаилу Мишустину, чтобы понять, сколько необходимо трудовых мигрантов для экономики.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
миграция  Россия  Москва  коррупция  полиция  Справедливая Россия  Миронов  Гусев  Уголовный кодекс  поправки  Госдума  миграционная служба  президент  дактилоскопия  гражданство  выдворение 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

07:29 Общество Для наведения порядка в сфере миграции нужно вывести миграционную службу из состава МВД - Справедливая Россия

06:53 Город (Москва и область) Переменная облачность, без осадков и до 27 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 4 сентября

11:01 Город (Москва и область) Только 0,17 % избирателей смогут проголосовать бумажными бюллетенями – Мосгоризбирком

08:28 Город (Москва и область) Больше 6 тысяч идей жителей Москвы реализовано за 10 лет работы платформы «Город идей» Собянин

10:58 В России Путин: ВС России сделают всё, чтобы восстановить жизнь школьников в приграничье

Актуальные материалы

09:04 Общество Снос Дома культуры Трехгорной мануфактуры Москомнаследие считает «противоаварийными» работами

18:17 В мире МИД: Россия изменит свою ядерную доктрину из-за эскалационного курса Запада

10:04 В России В трех регионах России введен режим контртеррористической операции

20:44 В России Президент подписал указы о помиловании

14:32 Мнения «В электронном голосовании наблюдение доступно всем», – Артём Костырко

18:38 В России Банк России 26 июля повысил ключевую ставку до 18% годовых

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru