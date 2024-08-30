Для наведения порядка в сфере миграции нужно вывести миграционную службу из состава МВД - Справедливая Россия

4 сентября — Mossovetinfo.ru — Для наведения порядка в сфере миграции нужно вывести миграционную службу из состава МВД, сделать ее самостоятельной структурой, подчиненной напрямую Президенту РФ. Об этом лидер Справедливой России Сергей Миронов сказал на Всероссийской пресс-конференцию по проблемам миграционной политики.



Также накануне партия «Справедливая Россия – За правду» внесла в Госдуму очередную профильную инициативу, направленную прежде всего на борьбу с коррупцией в сфере легализации приезжих– ввести уголовную ответственность за незаконную выдачу мигрантам разрешений на временное проживание, ВНЖ, гражданства РФ с наказанием до семи лет лишения свободы.



Также предлагаются меры об обязательной дактилоскопии въезжающих на границе, об ограничениях на трудоустройство мигрантов в ряде сфер, которые уже введены в 37 регионах России, о расширении механизма депортации и другие.



Зампред фракции СР, депутат Госдумы, лидер столичной организации партии Дмитрий Гусев сообщил, что по данным главы СК Александра Бастрыкина, за шесть месяцев 2024 года на 5% выросло число изнасилований, совершённых приезжими. На 25% — развратных действий в отношении детей.



Гусев отметил, что установить справедливую миграционную политику — жизненно важная задача для россиян. «Справедливая Россия — За правду» предлагает конкретные меры, как навести порядок в этой сфере.



— Выдворять из страны всю семью мигранта, подлежащего депортации за нарушения.

— Запрет на профессии — в 37 регионах уже приняты законы, ограничивающие работу мигрантов в разных сферах.

— Дактилоскопия и фотографирование мигрантов при въезде в нашу страну.

— Одно рабочее место — один мигрант, запрет на ввоз семей.



Также направили запрос главе кабмина Михаилу Мишустину, чтобы понять, сколько необходимо трудовых мигрантов для экономики.