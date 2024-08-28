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В мире     01.09.2024 18:17

МИД: Россия изменит свою ядерную доктрину из-за эскалационного курса Запада

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Теги:  Россия  ядерная доктрина  стратегические ядерные силы  МИД  Запад  эскалация  Путин 

1 сентября — Mossovetinfo.ru — Россия изменит свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада в связи со специальной военной операцией (СВО). Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Как это неоднократно говорилось с нашей стороны, работа в продвинутой стадии, и есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию, которая в том числе обусловлена изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет, включая, разумеется, все то, что связано с эскалационным курсом наших западных противников в связи с СВО», - сказал замминистра.

Стратегические ядерные силы России всегда находятся в состоянии полной боевой готовности, заявил президент РФ В. Путин, отвечая на вопросы представителей российских СМИ в завершение своего государственного визита во Вьетнам в июне 2024 года.

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Теги: 
Россия  ядерная доктрина  стратегические ядерные силы  МИД  Запад  эскалация  Путин 

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