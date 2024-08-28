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01.09.2024, 18:17
МИД: Россия изменит свою ядерную доктрину из-за эскалационного курса Запада
1 сентября — Mossovetinfo.ru — Россия изменит свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действ...
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01.09.2024, 16:42
85 лет назад – 1 сентября 1939 года – началась Вторая мировая война
1 сентября — Mossovetinfo.ru — 85 лет назад – 1 сентября 1939 года – началась Вторая мировая война, напоминает МИД Росси...
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28.08.2024, 13:21
В суд в Вашингтоне передали новое обвинительное заключение против Трампа
28 августа — Mossovetinfo.ru — Специальный советник Джек Смит демонстративно вернул вопрос о стремлении Дональда Тр...