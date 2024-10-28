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В мире     31.10.2024 14:06

Лукашенко: миру жизненно необходим честный разговор и беспристрастные оценки происходящих событий

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Теги:  Минск  безопасность  международная конференция  выступления  мнения  Лукашенко  дискуссии  диалог  консультации  Китай  спецпредставитель  КНР  Ли Хуэй 

31 октября — Mossovetinfo.ru — Миру жизненно необходим честный разговор и беспристрастные оценки происходящих событий. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на II Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

«К сожалению, сегодня можно пересчитать на пальцах одной руки площадки, где велись бы открытые, конструктивные экспертные дискуссии на тему международной безопасности. А нам жизненно необходим честный разговор и беспристрастные оценки происходящих событий», - сказал Александр Лукашенко.

Войны и санкции не являются эффективным способом разрешения противоречий между странами на международной арене. Об этом заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй на II Минской международной конференции по евразийской безопасности. «Международная практика в полной мере показала, что ни войны, ни санкции не являются фундаментальным способом разрешения конфликтов. Диалог и консультации - самые эффективные способы урегулирования разногласий», - заявил Ли Хуэй, чьи слова сообщает ТАСС. Международное сообщество должно безоговорочно поддержать все усилия по урегулированию кризисов, добавил Ли Хуэй.

Мероприятия II Минской международной конференции по евразийской безопасности проходят в белорусской столице 31 октября - 1 ноября, сообщает БЕЛТА.

Фото - БЕЛТА

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Теги: 
Минск  безопасность  международная конференция  выступления  мнения  Лукашенко  дискуссии  диалог  консультации  Китай  спецпредставитель  КНР  Ли Хуэй 

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