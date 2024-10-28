Другие материалы
-
В мире
31.10.2024, 14:06
Лукашенко: миру жизненно необходим честный разговор и беспристрастные оценки происходящих событий
31 октября — Mossovetinfo.ru — Миру жизненно необходим честный разговор и беспристрастные оценки происходящих собы...
-
В мире
29.10.2024, 07:08
Парламент Израиля запретил деятельность агентства ООН по делам палестинских беженцев
29 октября — Mossovetinfo.ru — Парламент Израиля проголосовал за запрет агентства ООН, которое существует почти 80 ле...
-
В мире
28.10.2024, 21:08
Си Цзиньпин подчеркнул необходимость превращения Китая в культурную державу к 2035 году
28 октября — Mossovetinfo.ru — Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в понедельник подчеркнул необходимость соср...