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Город (Москва и область)     31.10.2024 12:55

Московское метро переведено на зимний режим работы

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Теги:  Москва  метро  зимний режим  транспорт  общественный транспорт 

31 октября — Mossovetinfo.ru — В Московском метрополитене провели работы по подготовке к холодам, — в вестибюлях станций установили более шести тысяч вторых дверей, а в вагонах перевели кондиционеры на зимний режим работы, сообщают в правительстве Москвы.

Благодаря проведенным сезонным работам на станциях и в поездах будет сохраняться тепло. Также ранее были промыты воздушно-тепловые завесы, которые обеспечивают нагрев воздуха на выходах со станций.

Подготовку к зиме проходят и электрички Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) и поезда «Аэроэкспресса».

Также сезонную подготовку прошло около пяти тысяч автобусов, свыше двух тысяч электробусов. Специалисты протестировали системы отопления, вентиляции и климат-контроля, которые обеспечивают температуру в салонах не ниже плюс 12 градусов, а также проверили все элементы, позволяющие ее сохранять: уплотнители дверей, окон и люков.

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Карта места

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Теги: 
Москва  метро  зимний режим  транспорт  общественный транспорт 

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