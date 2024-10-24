Московское метро переведено на зимний режим работы

31 октября — Mossovetinfo.ru — В Московском метрополитене провели работы по подготовке к холодам, — в вестибюлях станций установили более шести тысяч вторых дверей, а в вагонах перевели кондиционеры на зимний режим работы, сообщают в правительстве Москвы.



Благодаря проведенным сезонным работам на станциях и в поездах будет сохраняться тепло. Также ранее были промыты воздушно-тепловые завесы, которые обеспечивают нагрев воздуха на выходах со станций.



Подготовку к зиме проходят и электрички Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) и поезда «Аэроэкспресса».



Также сезонную подготовку прошло около пяти тысяч автобусов, свыше двух тысяч электробусов. Специалисты протестировали системы отопления, вентиляции и климат-контроля, которые обеспечивают температуру в салонах не ниже плюс 12 градусов, а также проверили все элементы, позволяющие ее сохранять: уплотнители дверей, окон и люков.