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Город (Москва и область)     30.08.2018 09:16

Ко Дню знаний Москву украсят 350 тематических плакатов

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Теги:  День знаний  украшение города  плакаты 

30 августа. Mossovetinfo.ru – Ко Дню знаний 1 сентября Москву украсят 350 тематических плакатов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Плакаты разместят на билбордах и афишных тумбах.

Кроме того, с 1 по 3 сентября специально к Дню Знаний появится праздничная архитектурно-художественная подсветка. На медиафасадах «домов-книжек» с 19:39 до 00:00 будут демонстрировать ролики, посвященные школьным предметам. Каждый ролик будет заканчиваться поздравительной надписью: «С Днем знаний!». Ролики также будут демонстрироваться на медиафасаде Центрального телеграфа.


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Карта места

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Теги: 
День знаний  украшение города  плакаты 

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