Другие материалы
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Город (Москва и область)
30.08.2018, 10:38
Москвичей предупредили о сильном ветре и грозе 30 августа
30 августа. Mossovetinfo.ru – «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве в четверг, 30 августа, из грозы и ветра, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра. По прогнозам синоп...
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Город (Москва и область)
30.08.2018, 09:16
Ко Дню знаний Москву украсят 350 тематических плакатов
30 августа. Mossovetinfo.ru – Ко Дню знаний 1 сентября Москву украсят 350 тематических плакатов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Плакаты раз...
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Город (Москва и область)
30.08.2018, 08:47
Детские поликлиники в Москве будут работать в усиленном режиме до 16 сентября
30 августа. Mossovetinfo.ru –Детские поликлиники в Москве переведены на усиленный режим работы до 16 сентября, сообщает портал mos.ru. Врачи в детских поликлиниках работают без выходных. Кром...