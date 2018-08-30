30 августа. Mossovetinfo.ru – Ко Дню знаний 1 сентября Москву украсят 350 тематических плакатов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.



Плакаты разместят на билбордах и афишных тумбах.



Кроме того, с 1 по 3 сентября специально к Дню Знаний появится праздничная архитектурно-художественная подсветка. На медиафасадах «домов-книжек» с 19:39 до 00:00 будут демонстрировать ролики, посвященные школьным предметам. Каждый ролик будет заканчиваться поздравительной надписью: «С Днем знаний!». Ролики также будут демонстрироваться на медиафасаде Центрального телеграфа.