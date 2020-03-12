12 марта. Mossovetinfo.ru – В связи с запуском программы реновации, в Москве сократилось количество домов, входящих в программу капитального ремонта, сообщил в интервью «Российской газете» генеральный директор столичного Фонда капремонта Артур Кескинов.
По словам Кескинова, первоначально в программу капитального ремонта в Москве было включено более 32 тысячи домов, однако после запуска программы реновации жилья сократилось до 28 тысяч.
5100 домов, которые входили в программу капремонта, были включены в программу реновации.
Кескинов также сообщил, что в 2019 году по программе капремонта были отремонтированы 20% домов, входящих в программу.
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