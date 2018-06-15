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Город (Москва и область)     15.06.2018 11:53

Количество ипотечных сделок в Москве выросло за год на 81%

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Теги:  Росреестр  статистика  жилье  ипотека 

15 июня. Mossovetinfo.ru – Количество ипотечных сделок в Москве за первые пять месяцев 2018 года выросло на 81% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе столичного управления Росреестра.

С января по май 2018 года в Москве было зарегистрировано 30 444 ипотечные сделки, в то время как за аналогичный период 2017 года - 16 762 сделки.

Также отмечается рост количества договоров долевого участия. За первые пять месяцев 2018 года было зарегистрировано 28 278 подобных договоров, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Рост отмечается и на вторичном рынке столичного жилья. За первые пять месяцев текущего года рост составил 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 55 172 сделка купли-продажи (мены) жилья в 2018 году против 44 017 договоров в 2017 году.


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Теги: 
Росреестр  статистика  жилье  ипотека 

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