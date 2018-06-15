15 июня. Mossovetinfo.ru – Количество ипотечных сделок в Москве за первые пять месяцев 2018 года выросло на 81% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе столичного управления Росреестра.
С января по май 2018 года в Москве было зарегистрировано 30 444 ипотечные сделки, в то время как за аналогичный период 2017 года - 16 762 сделки.
Также отмечается рост количества договоров долевого участия. За первые пять месяцев 2018 года было зарегистрировано 28 278 подобных договоров, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Рост отмечается и на вторичном рынке столичного жилья. За первые пять месяцев текущего года рост составил 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 55 172 сделка купли-продажи (мены) жилья в 2018 году против 44 017 договоров в 2017 году.
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