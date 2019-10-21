21 октября. Mossovetinfo.ru – Количество пересадочных станций на Калужско-Рижской линии метро вырастет до девяти, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.



В настоящее время на Калужско-Рижской линии насчитывается шесть пересадочных станций, их количество вырастет с вводом в строй Большой кольцевой и Коммунарской линий.



Пересадки на БКЛ будут организованы на станциях «Рижская» (на станцию «Ржевская») и «Калужская» (на станцию «Воронцовская»). Со станции «Академическая» будет организована пересадка на одноименную станцию Коммунарской линии.



Кроме того, в дальнейшем через станцию «Ржевская» можно будет совершить пересадку на три маршрута Московских центральных диаметров.