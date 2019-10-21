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Город (Москва и область)     21.10.2019 11:55

Количество пересадочных станций на Калужско-Рижской линии метро вырастет до девяти

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Теги:  метро  метрополитен  строительство  пересадки 

21 октября. Mossovetinfo.ru – Количество пересадочных станций на Калужско-Рижской линии метро вырастет до девяти, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

В настоящее время на Калужско-Рижской линии насчитывается шесть пересадочных станций, их количество вырастет с вводом в строй Большой кольцевой и Коммунарской линий.

Пересадки на БКЛ будут организованы на станциях «Рижская» (на станцию «Ржевская») и «Калужская» (на станцию «Воронцовская»). Со станции «Академическая» будет организована пересадка на одноименную станцию Коммунарской линии.

Кроме того, в дальнейшем через станцию «Ржевская» можно будет совершить пересадку на три маршрута Московских центральных диаметров.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  строительство  пересадки 

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