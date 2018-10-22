22 октября. Mossovetinfo.ru – Количество пользователей портала mos.ru с начала года выросло примерно на 20%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в Twitter.



За первые 10 месяцев 2018 года госуслугами на портале mos.ru воспользовались более 200 миллионов раз. Мэр Москвы отметил, что наиболее популярный сервис на портале – передача показаний счетчиков воды и электричества.



К началу года госуслугами на портале mos.ru пользовались 6,5 миллиона человек. К настоящему моменту число пользователей выросло до 7,8 миллиона человек.