22 октября. Mossovetinfo.ru – Количество пользователей портала mos.ru с начала года выросло примерно на 20%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в Twitter.
За первые 10 месяцев 2018 года госуслугами на портале mos.ru воспользовались более 200 миллионов раз. Мэр Москвы отметил, что наиболее популярный сервис на портале – передача показаний счетчиков воды и электричества.
К началу года госуслугами на портале mos.ru пользовались 6,5 миллиона человек. К настоящему моменту число пользователей выросло до 7,8 миллиона человек.
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