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Город (Москва и область)     11.07.2024 10:53

Количество предприятий общественного питания в столице при Собянине увеличилось почти втрое

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Теги:  Москва  общепит  рестораны  кафе  Собянин  Немерюк  власть  эффективность 

11 июля — Mossovetinfo.ru — С начала года количество кафе и ресторанов в Москве увеличилось почти на 600 заведений, а с 2010 года количество предприятий общественного питания увеличилось почти втрое, сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«За первую половину 2024 года в столице количество новых кафе и ресторанов увеличилось почти на 600, а их общее количество превысило 22 тысячи. Сфера общественного питания — одна из самых динамично развивающихся отраслей городской экономики», приводит сайт горадминистрации слова Немерюка.

«Москва — это поистине гастрономическая столица: с 2010 года число предприятий питания в городе увеличилось почти в три раза и продолжает расти. Сейчас в заведениях общественного питания количество посадочных мест превышает 850 тысяч», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг.

Сообщается, что сегодня в городе можно найти кухни практически всех стран мира, а свыше двух тысяч заведений специализируются исключительно на национальных русских блюдах. При этом множество предприятий общественного питания, которые так себя не позиционируют, включают в меню традиционные для нашей страны пирожки, жареную картошку с грибами, вареники и пельмени. Они неизменно пользуются спросом среди посетителей.

Город оказывает поддержку рестораторам и владельцам кафе, среди основных мер — льготные налоговые условия и выгодное кредитование малых и средних предприятий.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин впервые избран во главе города в 2010 году.

Гастрономические фестивали, мероприятия, - стали традиционными в Москве и привлекают москвичей, гостей города.

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Карта места

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Теги: 
Москва  общепит  рестораны  кафе  Собянин  Немерюк  власть  эффективность 

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