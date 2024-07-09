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Город (Москва и область)
11.07.2024, 10:53
Количество предприятий общественного питания в столице при Собянине увеличилось почти втрое
11 июля — Mossovetinfo.ru — С начала года количество кафе и ресторанов в Москве увеличилось почти на 600 заведений, а с ...
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Город (Москва и область)
10.07.2024, 08:16
Собянин: город обсуждает с москвичами стандарты культурного досуга
10 июля — Mossovetinfo.ru — Платформа «Город идей» и столичный департамент культуры открыли масштабный проект в фор...
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Город (Москва и область)
09.07.2024, 08:16
В Москве создан единый цифровой контур здравоохранения
9 июля — Mossovetinfo.ru — Цифровизация московского здравоохранение помогает не только решить проблему очередей в ...