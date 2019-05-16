16 мая. Mossovetinfo.ru – Количество договоров купли-продажи (мены) жилья в апреле 2019 года выросло на 13% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщается на официальном сайте московского управления Росреестра.
Если в марте на вторичном рынке жилья в Москве было зафиксировано 13 130 сделок, то в апреле количество сделок выросло до 14 875. А всего с января по апрель количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве выросло на 51%.
Сообщается, что похожая динамика наблюдалась и в первые месяцы 2018 года, когда количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве выросло с 8 367 в январе до 12 971 в апреле.
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