5 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 822 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в Подмосковье подтвержден 15 761 случай заболевания. Вылечились 542 человека. Скончались 111 человек.



В Москве подтвержден 74 401 случай заболевания. В России зафиксировано 155 370 случаев заражения коронавирусом.