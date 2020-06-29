29 июня. Mossovetinfo.ru – Комфортная летняя погода ожидается в Москве в течение недели с 29 июня по 5 июля, сообщает Гидрометцентр.



В понедельник и вторник, 29 и 30 июля в Москве ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха днем +20..24°.



В среду, 1 июля температура воздуха в Москве начнет расти и к выходным поднимется до +26..30°. При этом, появятся тучи, ожидаются грозовые дожди.



В выходные осадков в Москве не ожидается, температура будет подниматься до + 24..29°.