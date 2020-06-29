 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Город (Москва и область)     29.06.2020 09:21

Комфортная летняя погода ожидается в Москве с 29 июня по 5 июля

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  прогноз погоды 

29 июня. Mossovetinfo.ru – Комфортная летняя погода ожидается в Москве в течение недели с 29 июня по 5 июля, сообщает Гидрометцентр.

В понедельник и вторник, 29 и 30 июля в Москве ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха днем +20..24°.

В среду, 1 июля температура воздуха в Москве начнет расти и к выходным поднимется до +26..30°. При этом, появятся тучи, ожидаются грозовые дожди.

В выходные осадков в Москве не ожидается, температура будет подниматься до + 24..29°.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  прогноз погоды 

Возврат к списку

Лента новостей

09:21 Город (Москва и область) Комфортная летняя погода ожидается в Москве с 29 июня по 5 июля

08:44 Город (Москва и область) На время капитального ремонта поликлиники жители сохранят льготы на платную парковку

07:40 Город (Москва и область) Все центры «Мои Документы» с 29 июня работают в обычном режиме

07:30 Город (Москва и область) На ТТК изменится схема движения

22:26 Город (Москва и область) Темпы строительства метро в Москве будут увеличены - власти

Актуальные материалы

07:30 Город (Москва и область) На ТТК изменится схема движения

22:26 Город (Москва и область) Темпы строительства метро в Москве будут увеличены - власти

22:02 Город (Москва и область) В Подмосковье 1 июля откроется купальный сезон

18:40 Власть Возможность проведения массовых мероприятий в Москве рассмотрят не раньше июля - Собянин

08:16 Город (Москва и область) Как узнать результаты ЕГЭ онлайн

10:46 В мире Евросоюз может не открыть границы с Россией 1 июля - СМИ

18:51 Город (Москва и область) Некоторые станции метро в центре Москвы утром 24 июня будут работать с ограничениями

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru