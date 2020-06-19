19 июня. Mossovetinfo.ru – Для одного миллиона жителей Московской области с 1 июля снизят плату за коммунальные услуги, снижение составит от 1 до 22%, сообщила на заседании Мособлдумы председатель комитета по ценам и тарифам Подмосковья Мария Пичугина.
Пичугина сообщила, что ранее на некоторых территориях плата была выше средней по региону. Снизить ее удалось за счет модернизации тепловой инфраструктуры, введения льготных тарифов, оптимизации затрат и объединения в единые гарантирующие организации в воде и стоках (ГО) и единые теплоснабжающие организации (ЕТО) с установлением единого тарифа.
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