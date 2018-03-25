25 марта. Mossovetinfo.ru – Компенсационные автобусы перевезли в субботу более 90 тысяч пассажиров на юго-востоке столицы 24 марта. Об этом сообщили в Мосгортрансе.



С 24 по 30 марта закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии - «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». Это необходимо для строительства Кожуховской линии метро.



Для удобства пассажиров в районе закрытых станций запущены три бесплатно компенсационных маршрута.